Торговый комплекс «Южный хаб» станет новой площадкой для ростовских предпринимателей

Оптово-розничный торговый комплекс «Южный хаб» стал единственной площадкой с разрешительными документами, которая сможет разместить ростовских предпринимателей.ОРТК «Южный хаб» оказался единственным объектом, готовым предоставить ростовским торговцам площадку для работы. Здесь смонтированы первые крытые павильоны в виде шатров, проведены коммуникации и организованы пункты питания. Малый бизнес перевез сюда уже более 300 контейнеров. Комплекс сможет принять и грузовой транспорт для осуществления торговли.«Для того чтобы снизить финансовое бремя бизнеса, перевозку контейнеров с аксайских рынков мы осуществляем за свой счет», - подчеркивает генеральный директор ОРТК «Южный хаб» Михаил Кияшко.Он также отметил, что переезд на другую площадку является ответственным шагом, поэтому, пока площадка не заработает полноценно, владельцы торговых точек могут платить за аренду по низким тарифам и пользоваться льготами.«При этом продавцы смогут работать в удобном для каждого графике - хоть один час, хоть круглосуточно», - добавил генеральный директор.На территории ОРТК в сжатые сроки планируется развернуть два кластера — аграрный и универсальный. Первый отведен под торговлю продуктами и овощами, а второй — для промышленных товаров, кухонной утвари и стройматериалов.Это будет полноценный торговый комплекс. Специалисты считают, что в будущем это место станет самым крупным торгово-логистическим комплексом Юга России.Эксперты заявляют, что ОРТК «Южный хаб» способен вместить не только всех продавцов с аксайских рынков, но и всех других желающих.Михаил Кияшко выразил надежду, что новый комплекс позволит всем желающим коммерсантам восстановить свои рабочие места.«Время мытарств, наконец, закончится, предприниматели обретут свой дом с постоянной пропиской», - сказал Кияшко.Напомним, что инвестором проекта выступила группа строительных компаний «Дон». Стоимость строительства объекта составила более 600 миллионов рублей. Инвестор полагает, что до конца года сумма инвестиций превысит 800 миллионов рублей.