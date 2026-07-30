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Топливо в Ростовской области подорожало почти на три рубля

Топливо в Ростовской области подорожало почти на три рубля
Ростовстат опубликовал обновленные данные о стоимости топлива в Ростовской области. Статистика отражает цены по состоянию на 29 июля.

Сейчас средняя стоимость топлива составляет:

АИ-92 — 78,51 руб.;
АИ-95 — 84,3 руб.;
АИ-98 и выше — 100,84 руб.;
дизельное топливо — 85,97 руб.

Неделей ранее цены были ниже:

АИ-92 — 75,68 руб.;
АИ-95 — 81,89 руб.;
АИ-98 и выше — 100,50 руб.;
дизельное топливо — 84,74 руб.

Наибольший рост зафиксирован у бензина АИ-92 — его стоимость увеличилась на 2,83 рубля. Следом идет АИ-95, который подорожал на 2,41 рубля. Цена дизельного топлива выросла на 1,23 рубля, а бензин АИ-98 и выше прибавил 34 копейки.

При этом ситуация на автозаправках региона остается стабильной. Очередей за топливом больше не наблюдается, а дефицита бензина на АЗС нет.
Фото: Дондей
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