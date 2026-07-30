Топливо в Ростовской области подорожало почти на три рубля

Фото: Дондей

Ростовстат опубликовал обновленные данные о стоимости топлива в Ростовской области. Статистика отражает цены по состоянию на 29 июля.Сейчас средняя стоимость топлива составляет:АИ-92 — 78,51 руб.;АИ-95 — 84,3 руб.;АИ-98 и выше — 100,84 руб.;дизельное топливо — 85,97 руб.Неделей ранее цены были ниже:АИ-92 — 75,68 руб.;АИ-95 — 81,89 руб.;АИ-98 и выше — 100,50 руб.;дизельное топливо — 84,74 руб.Наибольший рост зафиксирован у бензина АИ-92 — его стоимость увеличилась на 2,83 рубля. Следом идет АИ-95, который подорожал на 2,41 рубля. Цена дизельного топлива выросла на 1,23 рубля, а бензин АИ-98 и выше прибавил 34 копейки.При этом ситуация на автозаправках региона остается стабильной. Очередей за топливом больше не наблюдается, а дефицита бензина на АЗС нет.