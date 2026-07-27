Топливо есть, больших очередей нет: какая ситуация на АЗС вдоль М-4 в Ростовской области

Фото: Дондей

Редакция Donday продолжает следить за обстановкой на автозаправочных станциях региона. По состоянию на 27 июля ситуация на трассе М-4 «Дон» постепенно стабилизируется: на большинстве АЗС есть топливо, а больших очередей практически не наблюдается.В Миллеровском районе на АЗС «Роснефть» доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. При этом водители сообщают о большой очереди. Быстрее заправиться можно на станции «Феникс», однако стоимость топлива там значительно выше: АИ-92 — 125 рублей, АИ-95 — 130 рублей, дизель — 119 рублей за литр.В Тарасовском районе на АЗС Rusoil бензин АИ-95 и дизельное топливо продаются по 89 рублей за литр. Вместе с тем автомобилисты сообщают, что АИ-95 временно отсутствует.В Каменском районе на АЗС «Лукойл» очередь достигает примерно 20 автомобилей. В наличии имеются АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На соседней станции «Роснефть» также доступны все виды топлива, при этом очередь оценивается как средняя.В Красносулинском районе спокойная обстановка сохраняется на АЗС «Роснефть» и «Татнефть». На обеих станциях доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, а очереди остаются небольшими.В Октябрьском районе на АЗС «Лукойл» можно приобрести АИ-92 и дизельное топливо. Водители отмечают, что ожидание здесь минимальное.В Аксайском районе работающих АЗС вдоль трассы М-4, по имеющимся данным, сейчас нет.У Батайска, напротив, большинство заправок продолжают работать в штатном режиме. Там доступны все основные виды топлива — АИ-92, АИ-95 и дизель.