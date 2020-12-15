Топ-10 нарядов для встречи Нового года-2021
Выбор новогоднего наряда - всегда волнительное и долгожданное мероприятие. Женщины подходят к этому с особенным вниманием, ведь каждой хочется выглядеть лучше остальных, каждая желает приковать взгляды всех гостей. Несмотря на плачевную ситуацию с коронавирусом в стране, многие всё равно соберутся на маленьких корпоративах, закрытых вечеринках, за новогодним застольем в кругу семьи и друзей и устроят себе праздник.
- Я - за универсальность, за те вещие, которые могут менять свой градус нарядности, - отметила ростовский имиджмейкер и стилист федерального бренда Валентина Хвалова. - Я советую устроить себе праздник в том аутфите, который будет вас радовать не только в новогоднюю ночь, но и органично впишется в ваши весенние и летние образы.
Смокинг
Одним из самых необычных образов на празднике будет смокинг или брючный костюм. Его преимущество в том, что он самый щадящий к возрасту и фактуре человека предмет гардероба. Главное - подобрать фасон под свои параметры: длину и силуэт. Под смокинг можно надеть как нарядную блузку, так и базовую вещь и дополнить её красивыми подвесками на шею. Также стилист рекомендует поиграть с аксессуарами в портретной зоне. В этом случае волосы должны быть убраны назад, чтобы не закрывать всю красоту.
- Со смокингом отлично будет сочетаться макияж «смоки айс» или красные губы, - подчеркнула Валентина. - Туфли в этом образе могут быть как открытыми, так и закрытыми, а вот сумка должна строго следовать принципу подобия в костюме, то есть повторять чёткие графичные линии.
Ещё один плюс этого наряда в том, что после торжества смокинг можно трансформировать в повседневный стиль. Например, жакет и брюки носить отдельно с другими вещами.
Альтернативой строгому костюму может стать жакет-смокинг. Это удлинённый пиджак, который часто носят как платье. Однако в этому случае модница должна обладать длинными, стройными, подтянутыми ножками.
Платье-ньюд
Следующий вариант новогодней вечеринки - платье-ньюд, в народе его ещё называют платье-комбинация. Оно буквально предназначено для соблазнения. Девушка в таком платье всегда выглядит изысканно, провокационно и сексуально. Но опять же главное условие - идеальная фигура: тургор кожи, мышечный каркас. Поэтому нужно отдавать себе отчёт, выбирая его. Несмотря на все капризы платья-ньюд, оно отлично может сочетаться с разными стилями: от кантри до рока, миксоваться с рубашками, толстовками, косухами.
Маленькое чёрное платье
Нет такой женщины, которой не подойдёт маленькое чёрное платье. Стоит отметить, что это любое чёрное платье длиной ниже колена из различных тканей и фактур. Оно может стать вечерним - в пол, коктейльным - без воротника и рукавов. Платье может быть как провокационным, элегантным, так и сдержанным, традиционным. В этому случае необходимо выбрать то самое, которое будет соответствовать поведению, настроению, вектору стиля.
- Чёрное платье станет своеобразным холстом, на котором вы будете рисовать различными аксессуарами, обувью, сумками, ювелиркой, - добавила эксперт.
К слову, чем тяжелее ткань, тем платье более торжественное и менее подходит для темы квартиры и загородного дома. Также необходимо обратить внимание на декольте. Глубокий вырез должен компенсироваться длиной платья.
По мнению стилиста, в маленьком чёрном платье вы не выделитесь из толпы, не покажете свою индивидуальность. Для этой задачи лучше выбрать какой-то другой необычный образ.
Блузки
В этом сезоне трендовой вещью стала блузка, поэтому её смело можно использовать в своём новогоднем образе. Если вы собираетесь провести время за столом в кругу семьи, то стоит воздержаться от больших широких рукавов, чтобы не залезть ими в какой-нибудь салат или жаркое. Это непрактично и некомфортно. При выборе белой блузы необходимо отдать нужное аксессуарам, например, добавить корсет для контраста и выбрать ювелирный сет. Таким простым дополнением получится нарядный образ.
По-особенному будет смотреться блузка в стиле бохо, 70-х годов. Она может быть с воланами, огромными бантами, которые завязываются различными способами. Эту прелесть стоит украсить ожерельем и к нему подобрать собранную причёску, чтобы детали не потерялись за волосами.
Трикотаж
Самый лучший вариант для встречи Нового года в кругу семьи - нарядный трикотаж. Он подойдёт для домашних вечеринок. В нём можно ходить с утра до вечера и выглядеть при этом нарядно. В красивом трикотажном наряде можно встретиться в уютном кафе с друзьями и пойти на романтическое свидание в ресторан. В нём вы будете выглядеть непринуждённо, раскованно и нежно. Аксессуарный сет к такому образу никто не отменял. Расставляем акценты бижутерией, дорогими ювелирными украшениями. Это всё вписывается по стилистике.
Элементы прозрачности
Прозрачность - один из трендов, который живёт с нами уже несколько сезонов, и, более того, он переходит в следующий, 2021, год. Если на праздничную вечеринку вы выберете блузку, юбку, платье и даже комбинезон с прозрачными вставками, вы точно не проиграете в образе остальным.
Блеск и сияние
Вишенкой на торте для тех, кто хочет светиться и выделяться, станет пайеточный блеск. Если вы выбираете сияющий образ, то акценту следует быть в брюках или юбке. Если это платье, то золотого или серебряного цвета. К блестящим нарядам нужно осторожно подобрать аксессуары, главное - с ними не переборщить.
- Сейчас в тренде 90-е, поэтому отсылка идёт к прошлому, - объяснил ростовский стилист. - Немножко сбить нарядность можно свитером, жакетом… Здесь фантазию не ограничивайте.
Total white
Подборка абсолютно белого - это всегда ощущение «дорого, богато». Чистый, белоснежный наряд говорит о роскоши и элегантности. Он должен быть совершенным, обязательно без пятен, дополненным различными аксессуарами. Однако он не подойдёт для домашнего застолья, потому что долго белизна не протянет.
Цветочный принт
Если думать одновременно о празднике и предстоящих весенних трендах, то самым правильным решением станет покупка платья с цветочным или абстрактным принтом. По мнению специалиста, они действительно отлично вписываются в современные вечеринки и семейные посиделки. Такие наряды придают образу элегантность и эклектично подходят под многие стили.
Носочки, перчатки и моносерьги
Акцент в новогоднем образе можно сделать в любом месте. Например, носочки с люрексом, надетые под открытую сексуальную обувь, придадут вашему наряду особый шарм. Крупные и моносерьги, каффы тоже смело смотрятся в костюмном ансамбле. Также баски, прозрачные перчатки, перчатки в виде тату, фактурные и кружевные колготки - все эти детали никого не оставят равнодушными.
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