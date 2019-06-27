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«Тигролет» незапланированно приземлился в ростовском Платове

«Тигролет» незапланированно приземлился в ростовском Платове
В ростовском аэропорту Платов незапланированно приземлился «Боинг 747-400» авиакомпании «Россия». Борт приземлился вечером 28 июня.

Самолёт известен тем, что его носовую часть украшает изображение головы амурского тигра. За это воздушное судно прозвали «Тигролёт».
- Борт, следовавший по маршруту Екатеринбург - Адлер, вынужден был произвести посадку на запасном аэродроме в Ростове в связи с плохими метеоусловиями аэропорта назначения, - рассказали в пресс-службе Платова.

После дозаправки в Ростове «Боинг» отправился в пункт назначения.

Добавим, что необычная расцветка нанесена на самолёт с целью привлечения внимания общественности к проблемам сохранения редких видов животных.

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