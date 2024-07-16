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Террористу, захватившему заложников в СИЗО Ростова, продлили арест

Террористу, захватившему заложников в СИЗО Ростова, продлили арест
Южный окружной военный суд продлил меру пресечения участнику захвата заложников в СИЗО № 1 Ростова. Даниил Камнев будет находиться в следственном изоляторе до 12 ноября.

Арест продлили в рамках уголовного дела о подготовке теракта на Ставрополье. По версии следствия, в марте 2021 года Камнев собирался устроить взрыв в здании ОМВД Кисловодска. Подозреваемый якобы изготовил бомбу, но не успел ее использовать, так как его задержали.

Камневу предъявили обвинение сразу по шести тяжелым статьям. Предварительно, в рамках этого уголовного дела его и закрыли в СИЗО № 1 Ростова, из которого он попытался сбежать 16 июня.
Фото: Ростов.Ру
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