Террористу, захватившему заложников в СИЗО Ростова, продлили арест

Фото: Ростов.Ру

Южный окружной военный суд продлил меру пресечения участнику захвата заложников в СИЗО № 1 Ростова. Даниил Камнев будет находиться в следственном изоляторе до 12 ноября.Арест продлили в рамках уголовного дела о подготовке теракта на Ставрополье. По версии следствия, в марте 2021 года Камнев собирался устроить взрыв в здании ОМВД Кисловодска. Подозреваемый якобы изготовил бомбу, но не успел ее использовать, так как его задержали.Камневу предъявили обвинение сразу по шести тяжелым статьям. Предварительно, в рамках этого уголовного дела его и закрыли в СИЗО № 1 Ростова, из которого он попытался сбежать 16 июня.