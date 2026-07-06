Тело неизвестного мужчины нашли в реке Кагальник в Ростовской области

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В Ростовской области утонул еще один человек. Происшествие случилось 5 июля в селе Кагальник Азовского района.В этот день местные жители гуляли вдоль реки Кагальник и заметили в воде человека. Он не подавал признаков жизни. Вероятно, мужчина купался в не оборудованном для этого месте и утонул. Очевидцы вызвали спасателей.Прибывшие специалисты достали тело из воды. В региональном ГУ МЧС уточнили, что личность погибшего устанавливается.Днем ранее в Ростовской области из воды извлекли еще одного человека. 4 июля 65-летний ростовчанин отдыхал на базе «Зеленой» в станице Ольгинской. Мужчина решил искупаться в Дону, а спустя несколько часов перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились и обратились к спасателям. Вещи пропавшего нашли на берегу. Когда мужчину достали из воды, он уже не дышал.