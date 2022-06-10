Тельцы станут жертвами кражи, а Ракам не стоит ехать за границу: гороскоп на неделю

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Новая постпраздничная неделя начнется с плодотворных дел и успешных поездок. Правильный подход к решению поставленных задач - главный ключ с успеху. Подробный прогноз для ростовчан сделала астролог Антонина Кариер.♈ Овен — вы будете убедительны как никогда. Плодотворной окажется поездка, могут появиться новые полезные знакомства. Не верьте слухам и сплетням.♉ Телец — плюсы недели: есть указания на получение желаемого, особенно если для этого приложено много усилий. Минусы: может произойти кража, финансовый обман со стороны знакомых людей или мошенников.♊ Близнецы — практичный подход к намеченным задачам поможет получить необходимый результат. Реально оценивайте свои силы и возможности.♋ Рак — «Не сотвори себе кумира» - основная рекомендация. Поездки за рубеж, контакты с иностранцами, идеализация какой-то личности могут преподнести неприятный сюрприз.♌ Лев — организовать процесс, сплотить команду на общее дело - это в ваших руках. Но все, что связано с финансами, перепроверяйте.♍ Дева — терпение, осмотрительность в выборе помощников, внимание к деталям, нацеленность на постепенное достижение цели - залог успеха на этой неделе. Не верьте заманчивым предложениям.♎ Весы — полезным будет посещение и участие в научных выставках, конференциях, семинарах, любом мероприятии по обогащению знаниями и личностному росту. Но заранее ознакомьтесь с программой и отзывами.♏ Скорпион — выходит на первый план тема денег, их получение в качестве вознаграждения за кропотливый труд. При этом есть вероятность потери средств при игре на бирже или в лотерею.♐ Стрелец — можете испытать неприятное разочарование от людей, на которых рассчитывали. Благоприятна неделя для оформления документов в госорганах, поездок и переговоров.♑ Козерог — работа, профессиональные вопросы - акценты текущей недели. Берегите руки и старайтесь не повышать тон в разговоре.♒ Водолей — будьте осторожны: вам могут предложить участие в ненадежном инвестиционном проекте. Продуктивна неделя для организаторов детских и спортивных мероприятий.♓ Рыбы — члены семьи могут не разделить ваши взгляды. У вас же может появиться неверная информация при решении ситуаций, связанных с недвижимостью: купля-продажа или ремонт.