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Тельцов ждет прибыль, а Скорпионы встретят щедрого поклонника: гороскоп на неделю

Тельцов ждет прибыль, а Скорпионы встретят щедрого поклонника: гороскоп на неделю
Новая неделя обещает быть наполнена романтическим настроением и флиртом. Одинокие могут встретить свою любовь, а возлюбленные пары - укрепить отношения. Также это время для заключения важных сделок и получения прибыли. Какой будет эта неделя для всех знаков Зодиака, рассказала астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — вам могут сообщить ложную информацию. Оценивайте реально перспективы до сообщения о своем решении.

♉ Телец — изобильна неделя на получение финансовых вознаграждений, но желательно рационально расходовать средства.

♊ Близнецы — умеренность во всем - основной принцип недели. А чтобы в ответственный момент ничего не упустить и не растеряться, записывайте свои мысли.

♋ Рак — вы будете востребованы и популярны на этой неделе, особенно в среде единомышленников. Успех может вскружить голову.

♌ Лев — встреча с друзьями или коллегами принесет свежие новости и сплетни. Не стоит всему услышанному верить, фильтруйте информацию.

♍ Дева — рассчитывайте на себя и собственные ресурсы, на решение вопросов через подарки. Партнер может не выполнить обещанного или нарушить договоренности.

♎ Весы — флирт, кокетство, возможно появление нового поклонника. Романтическое настроение способствует забывчивости, возникновению изъянов в производственном процессе.

♏ Скорпион — ищущим любовь - щедрый любовник. Появятся платежеспособные клиенты и покупатели у людей, оказывающих услуги, у преподавателей, продавцов недвижимости, информации и красивых вещей.

♐ Стрелец — кто-то займется личной жизнью, кто-то захочет навести порядок в доме или наметить глобальную переделку. Важно адекватно оценивать свои возможности и равномерно распределять силы.

♑ Козерог — в работе с документацией будьте внимательны. Ваши четкие спланированные действия принесут материальный и профессиональный успех.

♒ Водолей — деньги могут «уплывать» на получение удовольствий и на незапланированные покупки.

♓ Рыбы — полученные лавры, мечтательность, авантюрные мысли, преувеличение собственной значимости - все это может привести к возникновению ошибок и осложнить решение текущих задач.

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