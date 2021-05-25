Текст как искусство: В Ростове проходит выставка современных художников

В Художественной галерее «Ростов» проходит выставка современных художников «Ничего страшного». На ней представлено более 60 художников со всей России. Из Ростова в выставке участвуют художники: 1902, Алексей Кассета (Basf), Альвина Денисенко, Нина Стадник, Whynothessinka, Анастасия Боровлёва и Оригинал.вандал.Главная тема и уникальность выставки — не красота линий и разнообразие цветовой палитры. В центре — текст во всех его ипостасях. Каждая картина или является текстом, или играет с ним. Где-то это заламинированный листик из тетради маленького мальчика, где-то стена с вопросом без ответа, сборник фотографий с текстом на улицах или кроссворд.Помимо необычного формата выставки, любопытно наблюдать за попыткой художников даже не ответить на вопросы современности, а поставить их с большой буквы. На выставке поднимаются вопросы цензуры, самоидентификации и такой недоступной в эпоху постмодерна оригинальности. Какое искусство - искусство, а какое - пошлый китч? Как выделиться на фоне остальных? Формой или содержанием? Какой стиль сильнее повлияет на аудиторию?Размышлениями на эти темы пропитано большинство произведений выставки. Вот, например, стоит телескоп, может быть посмотрев в него можно увидеть что-то там в далёком космосе? Или может там есть какая-то метафора на что-то "высокое"? Но нет, там просто «Какая-то х***»В выставке также учавствовал известный московский художник Кирилл Кто. Обычно Кирилл рисует на стенах города, реже на холстах. Вы точно уже видели его работы: текст с абстрактными размышлениями, состоящий чаще всего из разноцветных букв - со стороны напоминает твиттер, но разноцветней. На выставку висит несколько его картин, одна из них гласит: Кое-кто давно уже «все остальные», а кто частенько - «Никто и звать никак»Проект разработан совместно с программой «Росмолодёжи», поэтому вход на выставку бесплатный. Увидеть картины современных художников можно будет до 31 мая.