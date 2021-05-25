Текст как искусство: В Ростове проходит выставка современных художников
В Художественной галерее «Ростов» проходит выставка современных художников «Ничего страшного». На ней представлено более 60 художников со всей России. Из Ростова в выставке участвуют художники: 1902, Алексей Кассета (Basf), Альвина Денисенко, Нина Стадник, Whynothessinka, Анастасия Боровлёва и Оригинал.вандал.
Главная тема и уникальность выставки — не красота линий и разнообразие цветовой палитры. В центре — текст во всех его ипостасях. Каждая картина или является текстом, или играет с ним. Где-то это заламинированный листик из тетради маленького мальчика, где-то стена с вопросом без ответа, сборник фотографий с текстом на улицах или кроссворд.
Помимо необычного формата выставки, любопытно наблюдать за попыткой художников даже не ответить на вопросы современности, а поставить их с большой буквы. На выставке поднимаются вопросы цензуры, самоидентификации и такой недоступной в эпоху постмодерна оригинальности. Какое искусство - искусство, а какое - пошлый китч? Как выделиться на фоне остальных? Формой или содержанием? Какой стиль сильнее повлияет на аудиторию?
Размышлениями на эти темы пропитано большинство произведений выставки. Вот, например, стоит телескоп, может быть посмотрев в него можно увидеть что-то там в далёком космосе? Или может там есть какая-то метафора на что-то "высокое"? Но нет, там просто «Какая-то х***»
В выставке также учавствовал известный московский художник Кирилл Кто. Обычно Кирилл рисует на стенах города, реже на холстах. Вы точно уже видели его работы: текст с абстрактными размышлениями, состоящий чаще всего из разноцветных букв - со стороны напоминает твиттер, но разноцветней. На выставку висит несколько его картин, одна из них гласит: Кое-кто давно уже «все остальные», а кто частенько - «Никто и звать никак»
Проект разработан совместно с программой «Росмолодёжи», поэтому вход на выставку бесплатный. Увидеть картины современных художников можно будет до 31 мая.