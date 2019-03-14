Тайны китайский иероглифов раскрыл ростовчанам шаолиньский монах: фоторепортаж



Ростовчанам посчастливилось встретиться с мастером ушу и каллиграфии, приехавшим из самого Шаолиня. Ши Синцзюнь провёл для всех желающих урок китайской традиционной каллиграфии.



Это искусство – одно из составляющих жизни шаолиньского монаха. Послушники монастыря с юных лет выбирают себе несколько дисциплин, которые будут практиковать на протяжении жизни. Ши Синцзюнь выбрал ушу, каллиграфию и китайскую медицину.



- Каллиграфия Поднебесной насчитывает более трёх тысяч лет. Сама техника письма подразумевает владение кистью, правильные движения рукой. Китайская каллиграфия состоит из пяти основных видов: чжуаньшу, лишу, синшу, цаошу, кайшу, - рассказал мастер.







Они появлялись в разные периоды китайской истории. Отличаются друг от друга видами письма. Например, чжуаньшу – самые древний стиль. В нём используются архаичные сложные иероглифы, которые уже давно вышли из употребления. А вот синшу, так называемый «бегающий стиль», наоборот, знает каждый образованный китаец. Его особенность заключается в том, что кисть практически не отрывается от бумаги, так что иероглифы сливаются друг с другом.



В каллиграфии используются специальные кисти – с длинной ручкой и ворсом из натуральной шерсти. Пучок должен быть сверху округлой формы, а заканчиваться тонким острым кончиком. Иероглифы наносятся на тонкую рисовую бумагу. Её, как и туш с кистями, мастер привёз из Шаолиня.



В начале мастер-класса он продемонстрировал несколько иероглифов, а затем каждый разобрал по чертам и объяснил гостям, как именно их нужно писать. Затем он подошёл к каждому из присутствующих и помог разобраться в этой сложной науке. В конце Ши Синцзюня атаковали девушки, требующие от мастера автографа.

