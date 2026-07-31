Фото: соцсети

Татьяна Котова исполнила яркий танец в полупрозрачном наряде. Видео певица разместила в своих социальных сетях.Под зажигательную музыку девушка соблазнительно двигалась. На ней был полупрозрачный чёрный костюм с красными цветами. Комплименты посыпались на ростовчанку от её подписчиков, которые оценили её образ.«Если бы слово “шикарная” было человеком», «Красота такая», «Балдею от яркой девушки», «Шикарная», — написали поклонники в комментариях.Татьяна Котова — уроженка Ростова-на-Дону, ей 39 лет. Фанаты не раз отмечали, что она выглядит гораздо моложе своих лет. Известность пришла к ней после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2006». Кроме того, Татьяна — певица, она неоднократно выступала на сцене. Сейчас она развивает свой микроблог.