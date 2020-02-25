Таможенники пропустили через границу в Ростовской области «Волгу», набитую оружием



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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Таганрогской таможни. Таможенники пропустили через границу машину, набитую оружием.



По версии следствия, в ноябре 2019 года сотрудники МАПП «Матвеев Курган» не досмотрели ГАЗ-2411 «Волга» жителя Украины, который въезжал в Россию.

- Не производя фактического осмотра, они оформили заявленную водителем пассажирскую таможенную декларацию, тем самым разрешив въезд на территорию России, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Как было установлено, в багажнике автомобиля водитель провёз два автомата и две снайперские винтовки, 20 гранат и множество патронов различного калибра.



Незаконные действия гражданина Украины были пресечены сотрудниками ФСБ России. В отношении сотрудников таможни возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.