Таганрожец Виктор Добронравов сыграет в фильме про Героя СССР



Актёр из Таганрога Виктор Добронравов снимается в очередном военном фильме. Артист сыграет в кинокартине «Герой 115», посвящённой Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Ивану Рослому.



О старте проекта киностудия «Мосфильм» объявила ещё в конце января 2020 года. Актёрский состав зрителям стал известен только 16 февраля. Виктор Добронравов в своей социальной сети поделился снимком традиционной тарелки, которую разбивают в первый день съёмок.



Организаторы опубликовали несколько видеозаписей с первого дня съёмок. На некоторых видно Добронравова-младшего — он одет в зимнюю военную форму, на плече висит полевая сумка. Какую роль исполняет таганрожец, пока не раскрывается.



Документально-игровой фильм «Герой 115» будет полностью посвящён биографии Героя СССР Ивана Рослого. Он был участником советско-финской и Великой Отечественной войн, получил «Золотую Звезду» Героя СССР № 115. От порядкового номера награды и родилось название киноленты.



Режиссёром фильма является Василий Чигинский, сценаристом — Наталья Шумак. Планируется, что «Герой 115» выйдет в прокат в сентябре 2020 года. Съёмки будут проходить в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в павильонах киностудии.



Для Виктора Добронравова это не первый опыт работы в военном фильме. Он также известен зрителям по картинам «Рубеж», «Солдатик» и «Т-34». Сейчас актёр также задействован в новом сезоне сериала «Сваты», где играет молодого Ивана Будько.