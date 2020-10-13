Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Таганрожцу Роме Зверю сделали операцию

Таганрожцу Роме Зверю сделали операцию
Популярному исполнителю из Таганрога Роме Зверю 14 октября сделали операцию на коленном суставе. Об этом он рассказал в своем микроблоге.

Последние пару недель солист поп-рок-группы «Звери» передвигался с помощью костыля из-за проблем с коленом. Что именно случилось с ним, Рома не сообщает. На 14 октября у него было запланировано хирургическое вмешательство.

– Прооперировали мое колено. Часть сшили, часть удалили, – коротко написал Зверь.

Теперь, вероятно, его ждет период реабилитации. Отметим, что перед операцией он успел выпустить мини-альбом с колыбельными.

Роман Билык – уроженец Таганрога. Музыкой он увлекся еще в школе: начал писать песни и играть на гитаре. В родном городе парень окончил два колледжа и создал свою первую группу «Асимметрия». В 2000 году будущий лидер «Зверей» переехал в Москву, где его карьера взлетела до небес. В 2005 году группа вошла в список самых богатых российских звезд по версии Forbes.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.