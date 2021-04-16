Таганрогскому металлургическому заводу исполняется 20 лет

Таганрогскому металлургическому заводу (ТАГМЕТ), крупнейшему производителю труб и стали в стране, исполняется 20 лет. На торжественном юбилейном мероприятии присутствовали заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин и министр промышленности и энергетики Андрей Савельев. Они поздравили сотрудников завода с 20-летним юбилеем и поблагодарили их за труд и вклад в развитие экономики Ростовской области.Два работника завода получили благодарственные письма губернатора региона, трое – грамоты союза работодателей донского региона. Также благодарственными письмами регионального министерства промышленности и энергетики отметили трёх сотрудников металлургического предприятия. Директора по качеству ТАГМЕТа удостоили званием почетного металлурга Российской Федерации, а начальника электросталеплавильного цеха наградили почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.ТАГМЕТ входит в «Большую восьмёрку» трубных заводов России. На него приходится около 23% всего рынка стальных и 63% - бесшовных труб. Александр Скрябин подметил, что ТАГМЕТ не забывает об окружающей среде. На заводе заботливо относятся к экологии региона и внимательно следят за здоровьем своих сотрудников.- Я знаю, что вы уделили пристальное внимание экосистеме Таганрогского залива. В рамках Года экологии вы завершили природоохранный проект по строительству блока очистки химических стоков. Новые технологические процессы позволяют эффективно очищать стоки предприятия до 99% примесей, - поделился Александр Скрябин. – Но за большими достижениями такого крупного предприятия, всегда, в первую очередь стоят его сотрудники, которые ответственно относятся к своей работе и руководство, умеющее ставить долгосрочные цели на благо предприятия.За всю свою деятельность «Трубная металлургическая компания» Таганрога стала мировым лидером по производству всего широкого спектра стальных труб. Этот факт подтверждает высокое качество выпускаемой продукции, которая поставляется по всему миру, а это более 80 стран. Предприятие продолжает стабильно развиваться, расширять перечень выпускаемой продукции и осуществлять программу технического перевооружения.- Сегодня ТАГМЕТ – один из самых современных комплексов по выпуску бесшовных труб в стране. Здесь трудятся порядка 5700 человек. Отмечу, завод для многих донских предприятий служит примером высокой культуры производства, эффективного ведения бизнеса, а также внимательного отношения к сохранению экологии и благополучия человека, - подчеркнул министр промышленности и энергетики Андрей Савельев. – Правительство Ростовской области всегда поддерживало, и впредь будет поддерживать предприятие.В день круглой даты ТАГМЕТа делегация почтила память работников завода, павших в годы Великой Отечественной войны. Представители власти и промышленности региона возложили цветы к обелиску металлургов.