СЖМ, Темерник, Нахичевань: где дали горячую воду в Ростове

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Сейчас в городе проходит третий этап подготовки к зиме. Из-за этого без ГВС остаются 789 домов в Кировском, Ленинском и Пролетарском районах. Плюс к этому с предыдущего этапа до сих пор не подключены 95 жилых строений в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском. При этом нередки и аварийные отключения.В списке подключенных — восемь домов в Темернике. Это здания на улицах Лелюшенко и Думенко. В Северном жилом массиве воды дождались 18 МКД на проспектах Королева и Космонавтов, а также на улицах Волкова и Добровольского. В Нахичевани ресурс подали в дома на Верхненольной, Нижненольной, Закруткина, Советской, Каяни и 2-й Линии.Всего ГВС получат 55 ранее отключенных зданий.В РТС пояснили, что все вопросы по возобновлению циркуляции внутри домов теперь решают управляющие компании. Им уже направили уведомления о подаче, и они должны самостоятельно включить системы.