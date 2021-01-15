Сын Оксаны Воеводиной полнеет как его папа бывший король Малайзии

Схожесть сына Оксаны Воеводиной и его отца экс-короля Малайзии пользователи соцсетей отмечают регулярно. В этот раз модель опубликовала фото, на котором видно, как мальчик приобрел другие внешние признаки Мухаммада V.В «Инстаграм» таганроженка выложила снимок, где Леон сидит на стуле, разложив руки. Властная поза идет маленькому принцу. Однако заметно, что мальчик начал полнеть, как его отец. Судя по всему, Оксана не отказывает сыну в сладостях.Впрочем, Воеводина может не хотеть того, чтобы ее сын был похож на Мухаммада V. Бывший король Малайзии бросил девушку спустя несколько месяцев после свадьбы. Оксана осталась одна с маленьким ребенком, а бывший муж отказывался признавать отцовство. Не смотря на это, модель продолжает растить Леона и параллельно развивается в профессиональном плане.