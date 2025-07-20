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Свыше 10 населенных пунктов в Ростовской области остались без электричества из-за сильного урагана

Свыше 10 населенных пунктов в Ростовской области остались без электричества из-за сильного урагана

В Усть-Донецком районе Ростовской области из-за разгула стихии без электроснабжения остались одиннадцать поселений. Информацию предоставили представители районной администрации.

По состоянию на утро двадцатого июля электроснабжение частично отсутствует в одиннадцати населенных пунктах. Неблагоприятные погодные условия, включающие мощный ливень с грозой и шквалистый ветер, стали причиной произошедшего.

Мощный ураган в Усть-Донецком районе вызвал обрывы линий электропередачи, сбои в работе электроподстанций, а также падение деревьев и опор ЛЭП.

С рассветом специалисты энергетических служб ведут восстановительные работы. Рабочие группы сосредоточены на трех наиболее пострадавших направлениях района.
Фото: администрация Усть-Донецкого района
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