Свыше 10 населенных пунктов в Ростовской области остались без электричества из-за сильного урагана

Фото: администрация Усть-Донецкого района

В Усть-Донецком районе Ростовской области из-за разгула стихии без электроснабжения остались одиннадцать поселений. Информацию предоставили представители районной администрации.По состоянию на утро двадцатого июля электроснабжение частично отсутствует в одиннадцати населенных пунктах. Неблагоприятные погодные условия, включающие мощный ливень с грозой и шквалистый ветер, стали причиной произошедшего.Мощный ураган в Усть-Донецком районе вызвал обрывы линий электропередачи, сбои в работе электроподстанций, а также падение деревьев и опор ЛЭП.С рассветом специалисты энергетических служб ведут восстановительные работы. Рабочие группы сосредоточены на трех наиболее пострадавших направлениях района.