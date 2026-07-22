Свидетельница довела Лилию Федотову до слез в суде

- У нас не было просроченной задолженности. У нас потребности такой не было, потому что на тот момент бюджет был сбалансирован и уже близилось завершение его исполнения, - сказала Татьяна Гапон.

- Я к Лилии Вадимовне всегда с уважением относилась. Могу сказать, что это очень хороший руководитель, опытный. Всегда хорошо отзывались о ней на федеральном уровне и среди наших сотрудников, иногда даже приглашали на какие-то рабочие группы и заседания. Как человек очень внимательно относилась ко всему, - сказала участница процесса.

Фото: Дондей

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. С момента поступления дела в донскую столицу в марте 2026 года Donday присутствует на каждом заседании. За почти полгода судебного процесса трогательные моменты в зале суда случались крайне редко.На заседании 22 июля в качестве свидетеля обвинения выступила замначальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы Министерства финансов Ростовской области Татьяна Гапон. На момент событий она занимала должность начальника отдела аналитической работы и бюджетной методологии министерства.По мнению слушателей, ее показания, скорее, прозвучали в пользу Федотовой. Татьяна Гапон пояснила, что воспользоваться государственным кредитом было правом региона, а не обязанностью. Также она рассказала, что коммерческий кредит понадобился Ростовской области для исполнения обязательств перед федеральным бюджетом по ранее взятому кредиту. После его погашения, по ее словам, объективной необходимости брать новый кредит у региона не было.Свидетельница также отметила, что письмо о возможности привлечения бюджетного кредита датировалось 9 декабря, а обратиться в казначейство и заключить договор нужно было до 11 декабря. Однако, с учетом регламентных процедур и необходимости внесения изменений в областной бюджет, уложиться в такие сроки было невозможно.В конце допроса Татьяна Гапон положительно охарактеризовала бывшего руководителя.После этих слов Лилия Федотова растрогалась: на ее глазах появились слезы. Уходящую из зала Татьяну Гапон она провожала с улыбкой.