Свидетельница довела Лилию Федотову до слез в суде
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. С момента поступления дела в донскую столицу в марте 2026 года Donday присутствует на каждом заседании. За почти полгода судебного процесса трогательные моменты в зале суда случались крайне редко.
На заседании 22 июля в качестве свидетеля обвинения выступила замначальника управления бюджетной политики - начальник отдела аналитической работы Министерства финансов Ростовской области Татьяна Гапон. На момент событий она занимала должность начальника отдела аналитической работы и бюджетной методологии министерства.
По мнению слушателей, ее показания, скорее, прозвучали в пользу Федотовой. Татьяна Гапон пояснила, что воспользоваться государственным кредитом было правом региона, а не обязанностью. Также она рассказала, что коммерческий кредит понадобился Ростовской области для исполнения обязательств перед федеральным бюджетом по ранее взятому кредиту. После его погашения, по ее словам, объективной необходимости брать новый кредит у региона не было.
Свидетельница также отметила, что письмо о возможности привлечения бюджетного кредита датировалось 9 декабря, а обратиться в казначейство и заключить договор нужно было до 11 декабря. Однако, с учетом регламентных процедур и необходимости внесения изменений в областной бюджет, уложиться в такие сроки было невозможно.
В конце допроса Татьяна Гапон положительно охарактеризовала бывшего руководителя.
После этих слов Лилия Федотова растрогалась: на ее глазах появились слезы. Уходящую из зала Татьяну Гапон она провожала с улыбкой.