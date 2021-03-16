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Свадьба блогера Екатерины Диденко оказалась фейковой

Свадьба блогера Екатерины Диденко оказалась фейковой
Свадьба известного фарма-блогера из Таганрога оказалась фейковой. Екатерина Диденко заявила, что фотографии церемонии - часть фототура, в который их пригласили. Об этом скандальная таганроженка рассказала на своей странице в «Инстаграме».

Накануне, днем 17 марта, девушка поделилась снимками со свадебной церемонии с актером Владом Черных. На фото Екатерина предстала в белом платье и с букетом красных цветов, ее парень - в белых шортах и легкой рубашке. Также фарма-блогер опубликовала видео, на котором Влад надевает кольцо ей на палец, опустившись на одно колено.

Диденко заинтриговала подписчиков. «Скоро вы обо всем узнаете», - написала девушка. После фото с церемонии большинство подписчиков таганроженки решили, что пара решила совместить съемки на Мальдивах с настоящей свадьбой. Однако резкий ответ блогера расставил все по своим местам.

- Пока я наслаждаюсь жизнью на прекрасном острове, люди, которым не интересна своя личная жизнь, успели меня поженить, за меня забеременеть, назвать нашего будущего ребенка и предсказать, что мы скоро расстанемся, - написала Екатерина. - А я всего лишь примеряю на себя различные образы в фототуре с Владом.

Такой ответ возмутил многих подписчиков Диденко. На таганроженку обрушились негативные комментарии. Ее обвинили не только в том, что девушка намеренно запутала аудиторию, но и в новых отношениях после смерти мужа. К обсуждению подключились и злопыхатели блогера.

- Лет 10 назад такое платье было модным, а сейчас колхозное! Фотки в стиле студенток из деревень, - написали в комментариях.

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