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Супруги Костенко и Тарасов встретили Новый год на Мальдивах

Супруги Костенко и Тарасов встретили Новый год на Мальдивах
Чета Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов встретили новый 2021-й год на Мальдивах. Пост-поздравление на личной странице ростовчанки появился за три часа до полуночи по московскому времени.

На острова супруги вместе с дочерями Миланой и Евой отправились несколько дней назад. Малышки наверняка запомнят праздник, проведенный за рубежом. Сначала девочек поздравил мальдивский Санта, потом родители повели их в тематический парк.


Фото: старшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова получает долгожданный подарок от Санты Клауса.

– 2020-й, прощай! Мы отпускаем тебя и благодарим за все. Наша семья увеличилась, сплотилась и окрепла, как и все положительные чувства в ней, – написала Костенко на своей странице в соцсетях.

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