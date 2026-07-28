Фото: соцсети

Супруга Сергея Жигунова показала ролик, на котором актер рассказывает о трагической гибели своей первой любви. Об этом Виктория Жигунова рассказала в своих соцсетях.В юности Сергей встречался с 16-летней девушкой, но её родители были против этих отношений. Возлюбленная не смогла справиться с давлением и ушла из жизни. На видео, несмотря на отсутствие звука, у Жигунова на глазах выступили слезы.63-летний Сергей Жигунов родом из Ростова-на-Дону. Он известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и сериале «Моя прекрасная няня». В настоящее время занимается продюсированием своих проектов, в том числе сериала «Порода».Актер был трижды женат. Во время съемок «Моей прекрасной няни» у него завязался роман с Анастасией Заворотнюк, который быстро закончился по инициативе актрисы. Жигунов тяжело переживал разрыв и, казалось, вычеркнул бывшую партнершу из своей жизни.После расставания с Заворотнюк он снова женился на своей бывшей супруге. Правда, ненадолго. Вскоре он познакомился с журналисткой Викторией Ворожбит. Ради нее он снова ушел от жены и женился еще раз.