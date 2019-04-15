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Сумма госдолга Ростовской области составила 29,2 млрд рублей

Сумма госдолга Ростовской области составила 29,2 млрд рублей
Фото: Regnum
Государственный долг Ростовской области по итогам 2018 года составил 29,2 млрд руб. Такие данные содержит отчёт об исполнении областного бюджета, опубликованном на сайте правительства региона.

В эту сумму входят обязательства по кредитам, привлеченным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в размере 3,1 млрд руб. Другая статья долга - частичное покрытие дефицита бюджета Ростовской области в сумме 12,2 млрд руб. Оставшуюся часть составляют кредиты, полученные от финансовых организаций в размере 13,9 млрд руб.

Таким образом, госдолг донского региона составил 20,8 % от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством России. Для сравнения аналогичный среднероссийский показатель за 2018 год составил 25,3%, по ЮФО — 48,3%.

В документе отмечается, что среди субъектов Южного федерального округа показатель Ростовской области является одним из наименьших.

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