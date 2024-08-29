Суд вынес приговор уроженке Ростовской области, заказавшей убийство мужа

Фото: Ростов.Ру

В Белгороде суд вынес приговор уроженке Ростовской области Светлане Маннановой. Ее обвинили по статье «Организация приготовления к убийству по найму».Женщина вместе с 41-летним супругом проживали в Белгороде. Со временем отношения серьезно испортились. Светлана пошла на крайние меры, чтобы решить проблему — она решила найти киллера, который расправится с ее возлюбленным.Женщина обратилась к знакомому с просьбой найти того, кто возьмется за это дело. Мужчина согласился и свел ее с человеком. За убийство уроженка Светлана готова была заплатить 200 тысяч рублей. Она передала наемнику половину суммы авансом, отдала ключи от квартиры. На следующий день, 28 мая, мужчина показал заказчице фотографию, доказывающую убийство ее супруга. После передачи второй части вознаграждения Маннанову задержали.Оказалось, что знакомый женщины после ее пугающей просьбы сообщил обо всем в полицию. Киллер, с которым свели Светлану, был подставным, а смерть супруга — инсценирована.Октябрьский районный суд Белгорода приговорил уроженку Ростовской области к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и году ограничения свободы.Приговор не вступил в законную силу.