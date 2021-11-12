Суд оставил экс-главе Первомайского района условный срок
Ростовский областной суд утвердил приговор экс-главе Первомайского района донской столицы. По информации пресс-службы суда, Артуру Григоряну оставили условный срок.
Как сообщал Rostov.ru, Первомайский районный суд города признал бывшего чиновника виновным по статье «Превышение должностных полномочий» и приговорил к двум годам условного лишения свободы с двумя годами испытательного срока. Прокурор подал апелляционное представление в областной суд, настаивая на отбывании наказания в колонии-поселении. Однако решение суда первой инстанции осталось без изменений.
Напомним, Артур Григорян, будучи в должности, знал о 86 незаконных торговых ларьках на подконтрольной ему территории. Он не пресекал их деятельность по просьбе родственников. Кроме того, это создавало видимость успешной работы администрации. В результате городской бюджет за четыре года (с 2016-го по 2020-й) недополучил 13,8 миллиона рублей, так как владельцы нелегальных нестационарных объектов не платили налоги.
Показания против Григоряна, предположительно, дал Виталий Игнатов, который в свое время был заместителем Григоряна по торговле. В середине апреля 2020 года Игнатова арестовали уже в качестве замглавы Советского района. А в начале декабря того же года он получил 5 с половиной лет колонии строгого режима за «крышевание» ларьков. Кроме того, Игнатову назначили штраф в размере 3,1 миллиона рублей.
В доме Григоряна на улице Лесной и на рабочем месте не единожды проходили обыски. Любопытно, что, узнав об одном из них благодаря источнику в правоохранительных органах, экс-чиновник уничтожил документы, свидетельствующие о совершении преступления. Об этом государственный обвинитель заявил во время судебного заседания в июне.