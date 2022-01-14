Студентов-медиков снова стали привлекать к борьбе с COVID-19 в Ростовской области

Фото: gepatitinfo.com

Ректор Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Сергей Шлык заявил, что, начиная со следующей недели, студентов будут «пачками» и «блоками» направлять в лечебные учреждения на работу. Активная производственная практика объясняется ожидаемым в начале февраля пиком заболеваемости коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом.На работу будут принимать только вакцинированных и переболевших ковидом молодых специалистов. По факту задействуют всех, поскольку прививки сделали 81% обучающихся медуниверситета. Ординаторы станут участковыми врачами, студенты старших курсов – медсестрами. Также они смогут делать забор биоматериала для ПЦР-тестов. Младшие курсы направят в колл-центры и на раздачу медикаментов.По актуальным данным, в региональных медучреждениях работают четыре тысячи студентов-медиков и 541 волонтер. Около 900 из них помогают пациентам в ковидных госпиталях.