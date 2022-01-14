Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Студентов-медиков снова стали привлекать к борьбе с COVID-19 в Ростовской области

Студентов-медиков снова стали привлекать к борьбе с COVID-19 в Ростовской области

Ректор Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) Сергей Шлык заявил, что, начиная со следующей недели, студентов будут «пачками» и «блоками» направлять в лечебные учреждения на работу. Активная производственная практика объясняется ожидаемым в начале февраля пиком заболеваемости коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом.

На работу будут принимать только вакцинированных и переболевших ковидом молодых специалистов. По факту задействуют всех, поскольку прививки сделали 81% обучающихся медуниверситета. Ординаторы станут участковыми врачами, студенты старших курсов – медсестрами. Также они смогут делать забор биоматериала для ПЦР-тестов. Младшие курсы направят в колл-центры и на раздачу медикаментов.

По актуальным данным, в региональных медучреждениях работают четыре тысячи студентов-медиков и 541 волонтер. Около 900 из них помогают пациентам в ковидных госпиталях.
Фото: gepatitinfo.com
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.