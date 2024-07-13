Стрелок из Ростовской области погиб в зоне СВО

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В зоне специальной военной операции погиб 58-летний Евгений Зюбин из Ростовской области. Рядовой контрактной службы погиб в конце мая, однако похороны состоялись только через полтора месяца.Евгений родился в хуторе Татнинов Пролетарского района. С началом специальной военной операции он решил присоединиться к вооруженным силам. Мужчина служил стрелком в части № 71443 в ДНР. Он погиб при исполнении служебных обязанностей 19 мая.Прошло полтора месяца, прежде чем тело погибшего доставили на родину для захоронения. Прощальная церемония с воинскими почестями состоялась 2 июля на кладбище в станице Будённовской Ростовской области.У Евгения осталась старшая сестра Наталья, сообщает издание "Вестник Приманычья".