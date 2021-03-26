Стрельцы погрязнут в жарких спорах, а Рыбам лучше держать язык за зубами: гороскоп на неделю
Последняя неделя марта обещает быть продуктивной. Это время планирования и осуществления намеченных планов. Удача будет сопутствовать тем, кто движется вперед и не боится трудностей. Подробный астропрогноз для всех знаков Зодиака составила астролог из Ростова Антонина Кариер.
♈Овен — Довольно продуктивная неделя намечается. От того, насколько вы сумеете себя организовать, зависит исход всех намеченных мероприятий.
♉Телец — Коллеги не оправдают ваших надежд, обещанное не выполнит друг. Вы сами в силах со всем справиться, если будете планировать, разумно использовать собственную энергию, время и деньги.
♊ Близнецы —С беспокойством поможет справится логическое рассуждение. Чтобы ничего не упустить в рабочем процессе -записывайте что и когда необходимо выполнить.
♋Рак —Дух соперничества может завладеть вами, желание быть более заметной фигурой. Все в ваших руках- продемонстрируйте в деле свое преимущество!
♌Лев —Подтвердить роль лидера и увлечь за собой людей, сможете если ответственно подойдете к взаимодействию с коллективом.
♍Дева — Не стоит надеяться на чье-то участие или помощь. Только ваши продуманные шаги приведут к цели.
♎Весы — Даже если вы зависите от чьего -то решения, действовать нужно в любом случае. Партнерству способствуют взвешенные высказывания, благоразумие и умеренность.
♏Скорпион — У творческих людей появится много идей для воплощения, а вот тем кому нужна точность, потратят много времени, чтобы упорядочить свои мысли.
♐Стрелец —Во избежании споров и разногласий, необходимо свои суждения подкреплять фактами и примерами.
♑Козерог — Сложно сосредоточиться на учебе, при оформлении документов возможны ошибки. Погрузитесь в решение вопросов, связанных с недвижимостью.
♒Водолей —Рациональный подход к любой ситуации, особенно в обращении с финансами, сохранит вам и силы, и время, которое используете на любимые занятия.
♓Рыбы —Мысли уносят вас далеко от реальности. Меньше слов, больше дел- это залог успеха этой недели!