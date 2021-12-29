Стрельцам нужно отложить поездки, Девам лучше провести время с детьми: гороскоп на неделю
Первая неделя 2022 года обещает быть наполненной различными мероприятиями. Если одни будут погружены в работу, другие погрузятся в атмосферу домашнего уюта и тепла. Какой будет первая неделя января, рассказала астролог Антонина Кариер.
♈Овен — всю неделю будете биться над важной для вас задачей. Но найти решение сможете только после того, как отпустите ситуацию и позволите вашим фантазиям проиграть разные сценарии и варианты.
♉Телец — познавательно проведенное время уменьшит эмоциональное напряжение. Экскурсии, выставки, лекции или мастер-классы.
♊ Близнецы — вас переполняют идеи, оригинальные, но сложные в исполнении. Постарайтесь убрать волнение и беспокойство, порой самое простое решение является верным.
♋Рак — неделя может принести вам как очарование, так и разочарование от общения с людьми. Если у вас рабочий процесс, то обещанные вам сроки, объемы и обязательства не будут выполнены. Благоприятны дни для отдыха.
♌Лев — если действительно хотите намеченное выполнить, продумайте все детали и не распространяйтесь о своих планах. Невроз снимается дыхательными техниками.
♍Дева — посетите театры, музеи, кино или концерты. Время, проведенное с детьми, запомнится вам надолго - отдайте им инициативу в выборе мероприятий.
♎Весы — самое время провести весело и вкусно время в кругу близких людей. Прогулки, прием и посещение гостей. Полезно заняться убранством дома, ремонтом помещений или мебели.
♏Скорпион — сможете убедить и уговорить кого угодно, главное - не принимать скоропалительных решений и не строить воздушных замков.
♐Стрелец — поездки лучше отложить, рассеянное внимание может повлечь аварию. В диалоге есть вероятность невольно задеть собеседника. Показаны отдых, медитации, гадания, танцы, веселые компании.
♑Козерог — позвольте себе воспользоваться каникулами и отдохнуть: активно или лениво - решать вам. Но если намерены поработать, тогда реально оценивайте свои силы: намеченная высота может оказаться сильно завышенной.
♒Водолей — мыслительный процесс генерирует планы на ближайшие дни, но вот не все они могут воплотиться в жизнь. Отсейте самые интересные и сконцентрируйтесь на них.
♓ Рыбы — вы щедры, вас переполняют чувства и готовность помочь любому и каждому. Правда, не все разделяют ваши эмоции. Не ждите от добра добра и реально смотрите на людей.