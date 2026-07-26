Сторожа на стройке в Ростове во время урагана убил вагончик

Фото: DonDay.ru.

Стали известны подробности гибели сторожа во время урагана в Ростове. По данным источника Donday, погибшим оказался 58-летний Александр К.Во время мощного шторма мужчина был на смене на стройке ЖК «Донские легенды» на Восточном шоссе. Сильный ветер сорвал строительный вагончик. Он придавил сторожа. В больницу мужчина попал в тяжелом состоянии.- У него диагностированы тупая травма грудной клетки, живота, грудного и поясничного отделов позвоночника, перелом костей таза, - сообщил источник.Местный житель потерял много крове и скончался на операционном столе.