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Статью о нападении на бойца СВО в Батайске могут смягчить

Статью о нападении на бойца СВО в Батайске могут смягчить
Уголовное дело о нападении на бойца СВО из Батайска вернули на доследование. Об этом пишет издание «Батайское время».

История берет свое начало осенью 2023 года. Тогда 28-летний Вячеслав приехал из зоны спецоперации в родной Батайск, чтобы провести отпуск. Ночью 3 сентября молодой человек гулял с девушкой по парку Ленина. Рядом с одним из кафе между парнем и группой мужчин вспыхнул конфликт. После словесной перепалки толпа набросилась на контрактника. Во время избиения один из участников открыл по бойцу СВО огонь из травматического пистолета. В упор было выпущено не менее 14 пуль. Несмотря на серьезные травмы и увечья, Вячеслав смог убежать от мужчин и обратился в больницу.

Спустя несколько дней предполагаемого стрелка задержали. Под подозрение попал Араз Гусейнов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование затянулось почти на год.

Затем родные Вячеслава узнали, что материалы направили в Следственный отдел по городу Батайску для переквалификации статьи на менее тяжкую — «Хулиганство». Близкие бойца считают, что виновник может получить менее суровое наказание, чем заслуживает.
Фото: Батайское время
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