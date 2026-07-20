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Старинную лепнину начали ремонтировать в доме на Шаумяна в Ростове

Старинную лепнину начали ремонтировать в доме на Шаумяна в Ростове
Старинную лепнину начали ремонтировать в доме на Шаумяна в Ростове. Об этом свидетельствуют кадры краеведа Геннадия Крольмана.

Объект находится по адресу: Шаумяна, 88. Накануне мимо него проходили краеведы, окна были открыты, поэтому удалось заглянуть внутрь. А там в неприметной четырехэтажке обнаружена старинная лепнина, а также ряд декоративных элементов на потолке. В центре комнаты стоит камин. Кроме того, особой атмосферы добавляют люстры, выполненные в стиле 20-го века.

В помещениях ведутся ремонтные работы. Как удалось узнать порталу Donday, это частная собственность. Ремонт делают для личного пользования. Завершат к началу августа.

Отметим, что здание не является объектом культурного наследия и было построено в 1917 году.
Фото: Геннадий Крольман
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