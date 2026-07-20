Фото: Геннадий Крольман

Старинную лепнину начали ремонтировать в доме на Шаумяна в Ростове. Об этом свидетельствуют кадры краеведа Геннадия Крольмана.Объект находится по адресу: Шаумяна, 88. Накануне мимо него проходили краеведы, окна были открыты, поэтому удалось заглянуть внутрь. А там в неприметной четырехэтажке обнаружена старинная лепнина, а также ряд декоративных элементов на потолке. В центре комнаты стоит камин. Кроме того, особой атмосферы добавляют люстры, выполненные в стиле 20-го века.В помещениях ведутся ремонтные работы. Как удалось узнать порталу Donday, это частная собственность. Ремонт делают для личного пользования. Завершат к началу августа.Отметим, что здание не является объектом культурного наследия и было построено в 1917 году.