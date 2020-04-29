Стали известны подробности смерти пациента с коронавирусом в Шахтах

Появилась информация о последних часах жизни пациента с коронавирусом, умершего в Шахтах. О смерти мужчины стало известно 30 апреля.Заражённый был 60-летним жителем Октябрьского сельского района. Он проходил лечение вне больницы и 26 апреля поступил в Шахтинский госпиталь с острой респираторной недостаточностью. Пациент был в крайне тяжёлом состоянии, его поместили в отделение реанимации. Врачи в течение часа всеми силами пытались его спасти, но, увы, им это не удалось.Напомним, всего в Ростовской области по состоянию на 30 апреля зафиксировано уже шесть летальных исходов от коронавирусной инфекции. Возраст умерших варьируется от 34 до 90 лет.