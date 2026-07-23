Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Стали известны подробности проекта благоустройства многострадального парка «Дружба»

Стали известны подробности проекта благоустройства многострадального парка «Дружба»
Стали известны подробности проекта благоустройства многострадального парка «Дружба». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал изображения будущего облика территории на Капустина, 1/1.

После неудачного благоустройства в 2021 году спустя четыре года был разработан новый проект благоустройства. Он был разработан совместно с общественниками, экспертами и представителями власти. Работы рассчитаны на три этапа. Документация получила все необходимые положительные заключения государственной экспертизы, сообщил глава региона. Масштабные работы хотят начать с главного лестничного марша, центральной аллеи, пляжной зоны и каскадного фонтана.

В проекте также предусмотрено сделать дорожки для прогулок и озеленение по всей территории.

Объект планируют сдать к 2027 году. Всего ожидается, что сумма реализации составит 1,3 млрд рублей.
Фото: Юрий Слюсарь
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика