Фото: Юрий Слюсарь

Стали известны подробности проекта благоустройства многострадального парка «Дружба». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал изображения будущего облика территории на Капустина, 1/1.После неудачного благоустройства в 2021 году спустя четыре года был разработан новый проект благоустройства. Он был разработан совместно с общественниками, экспертами и представителями власти. Работы рассчитаны на три этапа. Документация получила все необходимые положительные заключения государственной экспертизы, сообщил глава региона. Масштабные работы хотят начать с главного лестничного марша, центральной аллеи, пляжной зоны и каскадного фонтана.В проекте также предусмотрено сделать дорожки для прогулок и озеленение по всей территории.Объект планируют сдать к 2027 году. Всего ожидается, что сумма реализации составит 1,3 млрд рублей.