Стала известна причина возникновения природных пожаров в Ростовской области

Выяснена причина возникновения возгораний в некоторых районах донского региона. Об этом 3 сентября сообщили во время заседания штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе.По предварительной информации, пожар в Красносулинском районе случился из-за неосторожного обращения с огнем, однако все подробности в данный момент устанавливают. В Тарасовском районе возгорание произошло в связи с коротким замыканием на электролинии. Впоследствии огонь перекинулся на хутора Садки, Патроновку, а затем на Дубы.Пока не известно, из-за чего загорелась лесополоса в Белокалитвинском районе. Причина случившегося станет ясна после проведения экспертизы. Кроме того, свидетельские показания подтвердили, что в Каменском районе пожар произошел после замыкания на железнодорожном пути.Возгорание сухой растительности в Белокалитвинском районе случилось днем 2 сентября. Вскоре пожары вспыхнули на других участках, среди которых - Каменский, Тарасовский и Красносулинский районы. Огонь пытаются потушить до сих пор.