Сроки сдачи ростовской «инфекционки» продлили до конца декабря

Сроки сдачи ростовской «инфекционки» продлили до 30 декабря 2021 года. Медучреждение, по данным официальных документов, готово чуть боле чем на 58%. Информация об этом содержится в отчете об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за отчетный период шести месяцев 2021 года.За выполнение возведения объекта отвечает глава Минстроя Ростовской области Сергей Куц. Будет ли введено в эксплуатацию медучреждение, пока не известно.Напомним, новая инфекционная больница расположена в Ростове возле Щепкинского леса. Ее строительство началось в июне 2020 года. Сдать объект планировали сначала в июле 2021-го, потом в августе. Ни в одну из дат больница не заработала.