Среди новых заражённых коронавирусом на Дону — 32 человека старше 65 лет
Стала известна информация о новых пациентах с коронавирусом в Ростовской области. Сведения предоставили в правительстве региона.
В течение суток с 7 на 8 июня на Дону зарегистрировали 189 больных COVID-19. Среди них — 22 ребёнка, 79 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, 62 — от 46 до 65 лет, 23 — от 66 до 79 лет, 9 — старше 80 лет. За весь период в регионе зафиксированы 6 355 инфицированных. От нового вируса умерли 48 человек. В основном летальные исходы фиксируют у пожилых людей и тех, кто страдает хроническими болезнями. Легче всего болезнь переносят дети.