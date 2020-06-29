Среди новых заражённых коронавирусом на Дону — 11 людей старше 80 лет
Появились данные о возрасте новых пациентов с коронавирусом на Дону. Информация опубликована на портале правительства Ростовской области.
За последние сутки диагноз «COVID-19» поставили 95 людям. Среди них — четыре ребёнка, 13 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 49 — от 46 до 65 лет, 18 — от 66 до 79 лет и 11 — старше 80 лет. Все заражённые являются жителями 24 городов и районов региона.
Всего в Ростовской области — 9 706 официально подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом. От новой болезни скончались 127 человек.
В течение порядка двух последних недель на Дону наблюдается снижение ежедневного прироста заболевших. Коэффициент распространения СOVID-19 также уменьшается.