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Среди новых заболевших в Ростовской области - трое детей

Среди новых заболевших в Ростовской области - трое детей
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 93 человек. Среди них - трое детей.

По данным донского управления Роспотребнадзора, большинство заболевших – жители региона в возрасте от 46 до 65 лет. На эту возрастную категорию приходится 40 случаев из 93. Ещё 31 пациент – в возрасте от 18 до 45 лет.

На возрастную категорию от 66 до 79 лет приходится 17 новых случаев. Двое заболевших – старше 80 лет.

Напомним, по данным на 5 июля, в Ростовской области зарегистрировано 10 075 случаев заражения коронавирусом. Скончались 139 человек.

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