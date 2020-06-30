Среди новых заболевших COVID-19 на Дону — 13 пенсионеров

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Опубликованы данные о возрасте новых заражённых коронавирусом в Ростовской области. Информацию предоставили в правительстве донского региона.За последние сутки было зарегистрировано 92 случая инфицирования. Среди новых пациентов есть один ребёнок, 39 человек — в возрасте от 18 до 45 лет, 34 — от 46 до 65 лет, 13 — от 66 до 79 лет и пять — старше 80 лет.За месяцы пандемии на Дону выявили уже 9 888 человек с COVID-19. Умерли 134 человека, большая часть из которых — пенсионеры, страдающие хроническими болезнями.В Ростовской области снизился ежедневный прирост заражённых, фиксируется большое количество выздоровевших. При этом каждый день регистрируют новые случаи смерти от коронавируса. Ситуацию считают нормальной, поэтому в регионе сняли множество введённых ранее ограничений.