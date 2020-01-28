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Среди городов донского региона в Ростове самые высокие цены на молочные продукты и колбасу

Среди городов донского региона в Ростове самые высокие цены на молочные продукты и колбасу
Среди городов Ростовской области в донской столице оказались самые высокие цены на колбасу и молочные продукты. Информация об этом появилась в Ростовстате.

Так, в Ростове были зафиксированы самые высокие цены на мясо баранины - 397 рублей (в Миллерово - 344), а также курицы - 129 рублей (в Сальске - 123 рубля). Колбаса вареная также самая дорогая в столице донского региона.

Кроме того, Ростов лидирует по стоимости молочных продуктов. За творог ростовчане отдают 324 рубля за килограмм, а за молоко - 81 рубль за литр.

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