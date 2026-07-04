Спустя месяц после появления новых автобусов жители Ростова не заметили улучшений

Фото: Дондей

Спустя месяц после появления новых автобусов жители Ростова-на-Дону не заметили улучшений. По результатам опроса DonDay, 43% респондентов заявили, что ситуация осталась прежней. Горожане по-прежнему испытывают трудности с посадкой в транспорт из-за переполненных салонов.Лишь 7% опрошенных отметили позитивные изменения.«Да, мы ездили на новых автобусах. В них чисто, есть кондиционер и электронное табло. Но, кажется, это ненадолго», — поделился один из респондентов.Большинство опрошенных (50%) составляют автовладельцы и те, кто редко пользуется общественным транспортом.Напомним, что в мае 2026 году на линии вышли новые единицы техники. Перевозчик «Ростовпассажиртранс» приобрел в лизинг 90 новых автобусов, из них 70 автобусов большой вместимости и 20 особо большой вместимости, так называемые «гармошки».Единицы техники были запущены на маршруты, обслуживаемые перевозчиком: №№ 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 16, 16а, 22, 33, 34, 34а, 35, 42, 44, 71, 78, 90, 94 и 96.Планировалось, что это поможет разгрузить загруженные маршруты. Как выяснилось, такое количество техники оказалось недостаточно для кардинального улучшения сферы общественного транспорта.