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Спортсменка из Таганрога стала призером Чемпионата мира по спортивному черлидингу

Спортсменка из Таганрога стала призером Чемпионата мира по спортивному черлидингу
Ученица таганрогской спортивной школы №3 Ксения Ковалева вошла в состав российской юношеской сборной по спортивному чирлидингу. Вместе с другими спортсменками команда взяла серебряную медаль.

Участниками чемпионата стали самые сильные команды Финляндии, Норвегии, США. Соревнования проходили в дисциплине «Team Cheer Junior All Girl Elite» – классический командный чирлидинг. В нем присутствуют сложные акробатические элементы, а также станты и пирамиды. Чемпионат проводился среди юниорок 12-16 лет.

По словам Ксении Ковалевой, сначала она пыталась достичь успехов в художественной гимнастике. Однако позже ее заинтересовал чирлидинг. Занятия этим видом спорта ей понравились с самых первых тренировок. На Чемпионате мира таганроженка останавливаться не собирается.

- Я хочу дальше упорно тренироваться, чтобы принять участие в Олимпийских играх в составе сборной России, - делится планами Ксения.

Отметим, что для России это первая крупная победа в данной дисциплине на Чемпионате мира.
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