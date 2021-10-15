Спортсменка из Таганрога стала призером Чемпионата мира по спортивному черлидингу

Ученица таганрогской спортивной школы №3 Ксения Ковалева вошла в состав российской юношеской сборной по спортивному чирлидингу. Вместе с другими спортсменками команда взяла серебряную медаль.Участниками чемпионата стали самые сильные команды Финляндии, Норвегии, США. Соревнования проходили в дисциплине «Team Cheer Junior All Girl Elite» – классический командный чирлидинг. В нем присутствуют сложные акробатические элементы, а также станты и пирамиды. Чемпионат проводился среди юниорок 12-16 лет.По словам Ксении Ковалевой, сначала она пыталась достичь успехов в художественной гимнастике. Однако позже ее заинтересовал чирлидинг. Занятия этим видом спорта ей понравились с самых первых тренировок. На Чемпионате мира таганроженка останавливаться не собирается.- Я хочу дальше упорно тренироваться, чтобы принять участие в Олимпийских играх в составе сборной России, - делится планами Ксения.Отметим, что для России это первая крупная победа в данной дисциплине на Чемпионате мира.