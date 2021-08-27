Спортшкола гребной канал «Дон» не смогла купить электромобиль

МБУ «Спортивная школа гребной канал «Дон» отменила поиск подрядчика, который предоставит учреждению электромобиль. Соответствующие изменения появились в документе на сайте госзакупок.Спортшкола планировала приобрести транспорт за 1,7 миллиона рублей из средств городского бюджета. В контракте не указаны ни конкретные пожелания к автомобилю, ни цели такой покупки.Не исключено, что отменить поиск подрядчиков пришлось, чтобы внести какие-либо изменения в договор или в требования к потенциальным исполнителям.Спортивная инфраструктура получила мощное развитие в 2021 году. Ее планируют развивать такими темпами и дальше. Однако как на развитие гребного спорта повлияет электромобиль, остается загадкой.