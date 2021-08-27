Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Спортшкола гребной канал «Дон» не смогла купить электромобиль

Спортшкола гребной канал «Дон» не смогла купить электромобиль
МБУ «Спортивная школа гребной канал «Дон» отменила поиск подрядчика, который предоставит учреждению электромобиль. Соответствующие изменения появились в документе на сайте госзакупок.

Спортшкола планировала приобрести транспорт за 1,7 миллиона рублей из средств городского бюджета. В контракте не указаны ни конкретные пожелания к автомобилю, ни цели такой покупки.

Не исключено, что отменить поиск подрядчиков пришлось, чтобы внести какие-либо изменения в договор или в требования к потенциальным исполнителям.

Спортивная инфраструктура получила мощное развитие в 2021 году. Ее планируют развивать такими темпами и дальше. Однако как на развитие гребного спорта повлияет электромобиль, остается загадкой.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.