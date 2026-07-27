Список доступных АЗС в Ростове-на-Дону на 27 июля
Топливная ситуация в Ростове-на-Дону постепенно стабилизируется. На 27 июля бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен на большинстве ростовских АЗС, сообщает Donday. Редакция собрала список станций, где сейчас можно заправиться с относительно небольшими очередями:
Пойменная, 4;
Вагулевского, 9А;
Виражный, 21/1;
Привокзальная, 3;
Привокзальная, 7А;
Профсоюзная, 177;
Красноармейская, 105А;
М. Нагибина, 7Б;
М. Нагибина, 30В;
Фурмановская, 152;
Волкова, 24;
Королёва, 5А;
Театральный, 62;
Шолохова, 11В;
Шолохова, 191Б;
Аксайский проспект, 2;
Лесопарковая, 7;
Текучева, 229А;
Менжинского, 2Б;
Боковский, 57;
Портовая, 238/2;
Стачки, 181;
Всесоюзная, 166;
Малиновского, 29;
Таганрогская, 134А.
Эти заправки работают под брендами «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл».
Средняя стоимость топлива на них держится на уровне 65,90 рубля за литр АИ-92 и 74,32 рубля — за литр АИ-95.