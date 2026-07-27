Список доступных АЗС в Ростове-на-Дону на 27 июля

Фото: Дондей

Топливная ситуация в Ростове-на-Дону постепенно стабилизируется. На 27 июля бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен на большинстве ростовских АЗС, сообщает Donday. Редакция собрала список станций, где сейчас можно заправиться с относительно небольшими очередями:Пойменная, 4;Вагулевского, 9А;Виражный, 21/1;Привокзальная, 3;Привокзальная, 7А;Профсоюзная, 177;Красноармейская, 105А;М. Нагибина, 7Б;М. Нагибина, 30В;Фурмановская, 152;Волкова, 24;Королёва, 5А;Театральный, 62;Шолохова, 11В;Шолохова, 191Б;Аксайский проспект, 2;Лесопарковая, 7;Текучева, 229А;Менжинского, 2Б;Боковский, 57;Портовая, 238/2;Стачки, 181;Всесоюзная, 166;Малиновского, 29;Таганрогская, 134А.Эти заправки работают под брендами «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл».Средняя стоимость топлива на них держится на уровне 65,90 рубля за литр АИ-92 и 74,32 рубля — за литр АИ-95.