Спекулянты продают бесплатные билеты на матч ФК «Ростов» - «Сочи»
Спекулянты начали продавать билеты на футбольный матч «Ростова» с «Сочи». Сообщения о продажах появились сразу на нескольких сервисах объявлений.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что болельщики могут бесплатно прийти на игру донской команды 7 марта и расположиться на трибунах во всех категориях, за исключением VIP1, VIP2 и Hospitality. Получить билеты можно было в кассах стадионов «Олимп», «Ростов Арена», а также в клубном фан-шопе (ТРЦ «Мега»).
После объявления о бесплатных билетах люди стали активно их разбирать. На руки выдавали максимум по четыре билета, но не все, кто их взял, собирался идти на игру.
Некоторые воспользовались ситуацией и решили подзаработать. Они опубликовали объявления о продаже билетов, которые несколько дней раздавали бесплатно. Стоимость варьируется от 400 до 700 рублей за штуку. Продавцы отмечают, что обычно билеты стоят около 1-1,5 тысячи рублей. Те, кто не знает, что вход сделали бесплатным, могут легко повестись на такой «развод» и заплатить зря.
- Считаю эти поступки абсолютно недопустимыми. Прошу всех наших болельщиков не приобретать билеты у спекулянтов, - сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.
Для того чтобы билетов хватило всем, было принято решение не приостанавливать их выдачу.