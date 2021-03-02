Специалисты назвали продукты, которые дешевле всего купить в Ростове
В Ростове-на-Дону зафиксировали самые высокие и самые низкие цены на продукты среди других районов донского региона. Информацию о стоимости товаров на 1 марта сообщили в Ростовстате.
Согласно статистике, самый дорогой ценник по-прежнему остаётся у охлаждённых кур - 151 рубль - и баранины - 427 рублей. В Миллерово эти продукты можно купить за 135 и 378 рублей соответственно. Также дороже обойдётся жителям донской столицы молочка: маргарин (141 рубль), жирный творог (349 рублей), стерилизованное молоко (81 рубль) и сычужный сыр (553 рубля). Для сравнения: таганрожцы могут купить тот же творог и сыр всего за 312 рублей и 531 рубль соответственно.
Хлеб из пшеничной муки дешевле стоит в Миллерово (44 рубля), а рис (61 рубль) и пшено (44 рубля) - в Сальске. В Ростове за эти продукты горожане отдадут на шесть, четыре и десять рублей больше соответственно.
Стоимость яблок в южной столице по-прежнему самая высокая - 88 рублей. В Таганроге за них попросят 79 рублей. Лидируют по дороговизне и картофель - 36 рублей - с вермишелью - 85 рублей. В магазинах Миллерово ценник на эти товары ниже на шесть рублей.
При этом в Ростове выгодно покупать сливочное масло - 519 рублей, сметану - 219 рублей и пшеничную муку - 37 рублей. Ниже среднего по региону стоят в донской столице говядина - 350 рублей - и свинина - 269 рублей. Разница составляет примерно 2-3 рубля. Мелочь, но всё равно приятно.
Напомним, к февралю стоимость покупательской корзины в Ростовской области снова выросла. Цена на ряд необходимых для жизни продуктов поднялась на 38 рублей по сравнению с предыдущим месяцем и составила порядка 4 236 рублей.