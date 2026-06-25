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Специалисты Минприроды Дона назвали возможную причину загрязнения Соленого озера

Специалисты Минприроды Дона назвали возможную причину загрязнения Соленого озера
Специалисты Минприроды Ростовской области озвучили предварительную версию причин загрязнения Соленого озера. В конце июня текущего года жители Батайска массово начали сообщать в социальных сетях о тревожных изменениях, происходящих с Соленым озером.

Водоем, обычно привлекающий горожан, оказался покрыт отложениями серого и зеленого цветов, а поверхность воды украсила странная желтая пена. При этом никаких официальных источников сброса отходов вблизи озера обнаружено не было, что вызвало закономерное беспокойство.

Ситуация не осталась без внимания Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. В ответ на поступающие сообщения 24 июня на место выехала межведомственная комиссия.

По итогам выездного осмотра и предварительного анализа специалисты озвучили наиболее вероятную версию происходящего. Согласно предварительным данным, причиной загрязнения могла стать массовая гибель природных водорослей с последующим процессом их разложения.

Для окончательного установления причин экологического происшествия ученые ЮНЦ РАН по инициативе Минприроды оперативно отобрали пробы воды.
Фото: Минприроды Ростовской области
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