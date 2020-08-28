Специалисты из Ростовской области изучат найденные в Синей Балке останки слонов и носорогов

Специалисты Южного научного института РАН и Азовского музея-заповедника изучат и отреставрируют найденные во время экспедиции в Синюю Балку останки слонов и кавказских эласмотериев (род вымерших млекопитающих из семейства носороговых – прим. ред.). Об этом сообщил на днях ведущий научный сотрудник Южного научного института РАН Вадим Титов.В раскопках участвовали археологи из Ростова, Азова, Таганрога, Волгодонска, Батайска, Белой Калитвы, Москвы, Саранска, Астрахани, Ставрополя, Екатеринбурга и Мумбая. Кроме костей крупных животных, им удалось найти дополнительный материал по каменным орудиям олдованского типа (расколотый пополам камень, без дополнительной доработки – прим. ред.). Его исследованием займутся сотрудники Института материальной культуры РАН.Синяя Балка, расположенная вблизи поселка За Родину Темрюкского района Краснодарского края, была открыта в 1912 году известным геологом Иваном Губкиным. Там во время нефтеразведывательных изысканий на Таманском полуострове специалист обнаружил останки слонов. С тех пор Синяя Балка стала «золотой жилой» для геологов и палеонтологов.